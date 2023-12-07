Серебренников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Виктор Иванович

Место рождения

Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область

Дата рождения

02.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1970

Отец: Кретинин Иван Павлович

Мать: Серебренникова Людмила Геннадьевна

Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна

Эвенск, Северо-Эвенский, Магаданская область

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