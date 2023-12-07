Серебренников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.09.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна