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Сухих Вадим Леонидович
Сухих Вадим Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1975
Пол
Мужской
Отец
Сухих Леонид Иванович
Мать
Сухих Нина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1975
Отец:
Сухих Леонид Иванович
Мать:
Сухих Нина Михайловна
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