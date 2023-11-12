Сухих Вадим Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Вадим Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1975

Отец: Сухих Леонид Иванович

Мать: Сухих Нина Михайловна

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