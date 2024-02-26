Марфа Матвеева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Тарас Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Ирина Никитина (Чна)
Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Петр Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Домна Никитина (Чна)
Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1785