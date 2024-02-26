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Марфа Матвеева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Тарас Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Ирина Никитина (Чна)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Петр Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Игнатий Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Домна Никитина (Чна)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1785

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