Семен Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Максимова

Рождение ребёнка
15.05.1945

Дочь: Параскева Семенова

Мать ребёнка: Матрона Максимова

г.Москвы, Сретенскаго Сорока въ Преображенской, что во Спаской, церкви. 6 ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ВО СПАССКОЙ.
Смерть
Неизвестно

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