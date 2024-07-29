Семен Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Максимова
Рождение ребёнка
15.05.1945
Дочь: Параскева Семенова
Мать ребёнка: Матрона Максимова
г.Москвы, Сретенскаго Сорока въ Преображенской, что во Спаской, церкви. 6 ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ВО СПАССКОЙ.
Смерть
Неизвестно