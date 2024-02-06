Мякотко Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотко Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1923

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Мякотко Петро Потапович

Мать: не указана

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