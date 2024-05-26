Богомазова (Бабенко) Елена Владимировна
Место рожденияКумертау, р. Башкирия
Дата рождения31.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Бракосочетание
27.11.2009
Рождение ребёнка
30.03.2011
Сын: Богомазов Давид Антонович
Отец ребёнка: Богомазов Антон Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.2013
Дочь: Богомазова Ангелина Антоновна
Отец ребёнка: Богомазов Антон Владимирович
Развод
10.01.2023
Муж: не указан