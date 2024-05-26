Богомазова (Бабенко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Бабенко) Елена Владимировна

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Место рождения

Кумертау, р. Башкирия

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: Бабенко Владимир Александрович

Мать: Бабенко (Вершинина) Людмила Михайловна

Бракосочетание
27.11.2009

Муж: Богомазов Антон Владимирович

Рождение ребёнка
30.03.2011

Сын: Богомазов Давид Антонович

Отец ребёнка: Богомазов Антон Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.2013

Дочь: Богомазова Ангелина Антоновна

Отец ребёнка: Богомазов Антон Владимирович

Развод
10.01.2023

Муж: не указан

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