Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Меркулова
Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбезов Меркул Ионов
Смерть
Неизвестно