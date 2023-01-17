Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова

Дарья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Цыбезов Филипп Меркулов

Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Меркулова

Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Цыбезов Михей Меркулов

Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Цыбезов Павел Меркулов

Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Цыбезов Василий Меркулов

Отец ребёнка: Цыбезов Меркул Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Меркул Ионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close