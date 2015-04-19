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Безвущак Григорий Сергеевич
Безвущак Григорий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2015
Пол
Мужской
Отец
Безвущак Сергей Григорьевич
Мать
Маслова (Андреева) Елена Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2015
Отец:
Безвущак Сергей Григорьевич
Мать:
Маслова Елена Викторовна
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