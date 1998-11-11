(Иорданская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иорданская) Тамара

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

23.04.1921

Дата смерти

11.11.1998

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1921

Отец: Иорданский Василий

Мать: Иорданская (Антонова) Евдокия Ивановна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиротин Александр Ананьевич

Рождение ребёнка
09.08.1945

Сын: Сиротин Юрий

Отец ребёнка: Сиротин Александр Ананьевич

Смерть
11.11.1998
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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