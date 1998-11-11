(Иорданская) Тамара
Место рождения
Дата рождения23.04.1921
Дата смерти11.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиротин Александр Ананьевич
Рождение ребёнка
09.08.1945
Сын: Сиротин Юрий
Отец ребёнка: Сиротин Александр Ананьевич
Смерть
11.11.1998
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область