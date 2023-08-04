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Вера
Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Андрей
1970 г.р.
Дети
Михаил
1993 г.р.
Дмитрий
1999 г.р.
Добавил:
СГ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Сын:
Михаил
Отец ребёнка:
Андрей
Рождение ребёнка
1999
Сын:
Дмитрий
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
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