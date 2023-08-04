Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера

Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

1993 г.р.
1999 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1999

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close