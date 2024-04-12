Пантелеева (Рылова) Васса Авраамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1915
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Сын: Пантелеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич
Барановка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно