Пантелеева (Рылова) Васса Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Рылова) Васса Авраамовна

Место рождения

Арей, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арей, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Иван Иванович Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Пантелеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
28.06.1916 ст.

Сын: Пантелеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Андреевич

Барановка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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