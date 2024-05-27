Рафиков Андрей Закирьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРафиков Андрей Закирьянович

Рафиков Андрей Закирьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рафикова (Сильвестрова) Галина Эдвардовна

Рождение ребёнка
03.04.2009

Дочь: Рафикова Алена Андреевна

Мать ребёнка: Рафикова (Сильвестрова) Галина Эдвардовна

Рождение ребёнка
11.05.2017

Сын: Рафиков Захар Андреевич

Мать ребёнка: Рафикова (Сильвестрова) Галина Эдвардовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.