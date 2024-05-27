Рафиков Андрей Закирьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.2009
Дочь: Рафикова Алена Андреевна
Мать ребёнка: Рафикова (Сильвестрова) Галина Эдвардовна
Рождение ребёнка
11.05.2017
Мать ребёнка: Рафикова (Сильвестрова) Галина Эдвардовна
Смерть
Неизвестно