Максимова Наталия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1965
Отец: Мандрыко Дмитрий
Рождение ребёнка
12.01.1989
Дочь: Лялина Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Алексей
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Мария Викторовна
Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович