Максимова Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Наталия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1965

Отец: Мандрыко Дмитрий

Мать: Федорова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.01.1989

Дочь: Лялина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Алексей

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Мария Викторовна

Отец ребёнка: Максимов Виктор Викторович

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