Васильев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1951
Дата смерти01.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1973
Сын: Васильев Роман Владимирович
Мать ребёнка: Гавшина Альбина Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавшина Альбина Михайловна
Смерть
01.02.2011