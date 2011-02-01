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Васильев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1951

Дата смерти

01.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1951

Отец: Васильев Дмитрий Михайлович

Мать: Васильева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавшина Альбина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1973

Сын: Васильев Роман Владимирович

Мать ребёнка: Гавшина Альбина Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавшина Альбина Михайловна

Смерть
01.02.2011

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