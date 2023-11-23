(Зайцева) Пелагея Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Пелагея Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1834

Отец: Зайцев Сергей Семенов

Мать: Зайцева Марфа Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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