Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1931

Дата смерти

22.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Денисова Татьяна бухгалтер

Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Максимова Антонина кадровик, рак

Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт

Рождение ребёнка
22.10.1960

Дочь: Кубасова Вера телеграфист

Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт

Смерть
22.03.2022
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