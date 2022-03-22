Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1931
Дата смерти22.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Денисова Татьяна бухгалтер
Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Максимова Антонина кадровик, рак
Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт
Рождение ребёнка
22.10.1960
Дочь: Кубасова Вера телеграфист
Отец ребёнка: Ушков Геннадий столяр, инфаркт
Смерть
22.03.2022