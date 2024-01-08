Матющенко Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матющенко Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матющенко Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Матющенко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матющенко Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Матющенко Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно

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