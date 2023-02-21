Иванова (Сергиенкова) Вера Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1959
Сын: Иванов Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Иванов Борис Анатольевич
Бухтарма, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния