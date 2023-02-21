Иванова (Сергиенкова) Вера Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Сергиенкова) Вера Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Иванов Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Иванов Борис Анатольевич

Бухтарма, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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