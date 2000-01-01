Кайсин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсин Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1909

Дата смерти

25.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1929

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1942

Дочь: Кайсина Нина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1983
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