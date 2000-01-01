Кайсин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1909
Дата смерти25.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1929
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1942
Дочь: Кайсина Нина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1983