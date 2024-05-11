Монвиж-Монтвид Аполлон Станиславович
Место рождения
Дата рождения22.05.1864 ст.
Дата смерти22.04.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1864 ст.
Дата рождения взята из «Списка студентов Императорского Харьковского университета на 1886–1887 академический год».
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 643. Оп. 1. Дело 37. Книга прихода денег за погребение | Аполлонъ Монтвидъ сынъ подполковника коп[ание] два р. | Хол[ст] пя... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАРФ - Государственный Архив Российской Федерации | ГА РФ создан в 1992 г. и является правопреемником Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАРФ - Государственный Архив Российской Федерации | ГА РФ создан в 1992 г. и является правопреемником Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти ... Показать все
Образование
1889
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Демидовский юридический лицей
Образование
1892
Образовательное учреждение: Демидовский юридический лицей
Смерть
22.04.1902 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Чахотка | Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А.... Показать все
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Великий Князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь | Составитель - В. Саитов | Томъ Третiй (М - Р), С.-Петербургъ, 1912. Стр. 163 | Монвижъ-Монтвидъ, Аполлонъ Станиславовичъ ум. 22 апрѣля 1902... Показать все