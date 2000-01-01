Пучкина Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Работа или профессия
Неизвестно