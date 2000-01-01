Пучкина Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкина Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1927 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пучкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучкин Петр Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
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