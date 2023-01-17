Слуцкая Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976
Отец: Слуцкий Николай Алексеевич
Мать: Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
17.03.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Талыков Сергей
Рождение ребёнка
09.06.2021
Дочь: Шукшина Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Шукшин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шукшин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрьев Юра Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талыков Сергей