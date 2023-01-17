Слуцкая Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкая Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1976

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976

Отец: Слуцкий Николай Алексеевич

Мать: Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
17.03.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талыков Сергей

Рождение ребёнка
09.06.2021

Дочь: Шукшина Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Шукшин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукшин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Юра Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талыков Сергей

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