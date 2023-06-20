Даниэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниэль

Даниэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Лосев Михаил Александрович

Мать: Марта

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close