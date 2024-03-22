Новицкий Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Евгений Викентьевич

Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Иосиф (Юзик) Викентьевич

Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия

Молочки, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардаш (Новицкая) Ганна Викентьевна

Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия

Детомля, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушейко (Новицкая) Нина Викентьевна

Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Жена Викентия

Смерть
Неизвестно
Вселюб, Новогрудский район, Гродненская область

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