Новицкий Викентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Евгений Викентьевич
Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Иосиф (Юзик) Викентьевич
Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия
Молочки, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардаш (Новицкая) Ганна Викентьевна
Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия
Детомля, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушейко (Новицкая) Нина Викентьевна
Мать ребёнка: Новицкая Жена Викентия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новицкая Жена Викентия
Смерть
Неизвестно
Вселюб, Новогрудский район, Гродненская область