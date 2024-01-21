Лубина Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.2010
Сын: Лубин Владислав Викторович
Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубина Елизовета Викторовна
Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно