Лубина Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубина Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2010

Сын: Лубин Владислав Викторович

Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубин Иван Викторович

Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубина Елизовета Викторовна

Отец ребёнка: Лубин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубин Виктор Александрович

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