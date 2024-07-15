Шека Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1993
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1993
Отец: Шека Александр Иванович
Мать: Шека Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности