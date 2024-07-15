Шека Сергей Александрович 05.12.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шека Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1993

Отец: Шека Александр Иванович

Мать: Шека Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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