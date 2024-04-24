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Назаров Афанасий Васильевич

Место рождения

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.02.1913 ст.

Дата смерти

15.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913 ст.

Отец: Назаров Василий Евфимович

Мать: Назарова (Назарова) Евдокия Ивановна

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
22 февраля 1913 гю рожден, крещен 22, запись 7. Афанасий ... деревни Шидровой крестьянин Назаров Василий Евфимович и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного исповедания ГААО Ф. 29 Оп. 39... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.07.1913 ст.
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от ангины | Умер 15 июля 1913 г., погребен 17, запись 13. ... деревни Шидровой крестьянина Назарова Василия Евфимова сын младенец Афанасий ( род. 22 февраля 1913 г.) 4,5 мес. от ангин... Показать все

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