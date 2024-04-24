Назаров Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1913 ст.
Дата смерти15.07.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913 ст.
22 февраля 1913 гю рожден, крещен 22, запись 7. Афанасий ... деревни Шидровой крестьянин Назаров Василий Евфимович и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного исповедания ГААО Ф. 29 Оп. 39... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1913 ст.
Причина смерти: от ангины | Умер 15 июля 1913 г., погребен 17, запись 13. ... деревни Шидровой крестьянина Назарова Василия Евфимова сын младенец Афанасий ( род. 22 февраля 1913 г.) 4,5 мес. от ангин... Показать все