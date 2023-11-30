Мельников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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