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Буколаева Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Сын: Буколаев Филипп Маркелович

Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Дочь: Григорьева Анастасия Маркеловна

Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.09.1884

Дочь: Кузьмина Надежда Маркеловна

Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Буколаев Кузьма Маркелович

Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буколаев Маркел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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