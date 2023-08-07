Буколаева Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Сын: Буколаев Филипп Маркелович
Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Дочь: Григорьева Анастасия Маркеловна
Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1884
Дочь: Кузьмина Надежда Маркеловна
Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
18.10.1886
Сын: Буколаев Кузьма Маркелович
Отец ребёнка: Буколаев Маркел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно