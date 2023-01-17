Тумасова Наталия Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.
Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Тумасов Иван
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Тумасов Николай
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич
Смерть
Неизвестно