Тумасова Наталия Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасова Наталия Феодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.

Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Тумасов Иван

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Тумасов Николай

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаевич

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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