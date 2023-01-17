Высоких Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Нина Константиновна
Мать ребёнка: Высоких Мария Михайловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий работами лесозаготовок Губздравотдела
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоких Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно