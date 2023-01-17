Высоких Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоких Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Нина Константиновна

Мать ребёнка: Высоких Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующий работами лесозаготовок Губздравотдела
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоких Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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