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Липатов Тимофей Иванович

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Место рождения

Оторма, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

03.03.1888

Дата смерти

01.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888

Отец: Липатов Иван Фокеевич

Мать: Липатова Марфа Васильевна

Оторма, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Липатов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пяткина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1921

Сын: Липатов Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Липатов Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1925

Сын: Липатов Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Липатова Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пяткина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липатов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна

Смерть
01.05.1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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