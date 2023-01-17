Липатов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.03.1888
Дата смерти01.05.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888
Отец: Липатов Иван Фокеевич
Рождение ребёнка
15.04.1910
Мать ребёнка: Пяткина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1921
Сын: Липатов Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.06.1923
Сын: Липатов Леонид Тимофеевич
Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
11.03.1925
Сын: Липатов Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Липатова Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пяткина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липатов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Крутова Евдокия Павловна
Смерть
01.05.1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния