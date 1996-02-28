Коркина (Лиморенко) Елизавета Викторовна 28.02.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коркина (Лиморенко) Елизавета Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1996

Отец: Лиморенко Виктор Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.08.2017

Муж: Коркин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
12.09.2021

Сын: Коркин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Коркин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
25.08.2023

Сын: Коркин Антон Евгеньевич

Отец ребёнка: Коркин Евгений Владимирович

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