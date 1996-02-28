Коркина (Лиморенко) Елизавета Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1996
Отец: Лиморенко Виктор Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.08.2017
Рождение ребёнка
12.09.2021
Сын: Коркин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Коркин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
25.08.2023
Отец ребёнка: Коркин Евгений Владимирович