Агафонов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871
Отец: Дмитрий Агафонов
Мать: Праскева Феофанова
Бракосочетание
02.05.1893
Жена: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: (Агафонова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
06.01.1899
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
03.01.1901
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
08.09.1903
Дочь: (Агафонова) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
24.08.1906
Дочь: (Агафонова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
05.02.1912
Сын: Агафонов Василий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно