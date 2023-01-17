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Богомолов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

14.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1933

Сын: Богомолов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова Клавдия

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Парфёнова Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Богомолова Клавдия

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Богомолова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Клавдия

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова Клавдия

Военная награда
Неизвестно
Смерть
14.01.1942
Озерное, Покровский муниципальный район, Орловская область
Умер от ран в госпитале. Похоронен в с. Озерное.
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