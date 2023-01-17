Богомолов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти14.01.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1933
Сын: Богомолов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова Клавдия
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Парфёнова Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Богомолова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Богомолова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова Клавдия
Военная награда
Неизвестно
Смерть
14.01.1942
Озерное, Покровский муниципальный район, Орловская область
Умер от ран в госпитале. Похоронен в с. Озерное.