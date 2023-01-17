Ефремов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1897
Дата смерти19.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1915
г. Телави, Телавский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1927
Китай
Смерть
19.04.1942
Место жительства
По 1942