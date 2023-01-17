Ефремов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.03.1897

Дата смерти

19.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1897
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915
г. Телави, Телавский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927
Китай
Смерть
19.04.1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1942
Москва, город федерального значения Москва
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