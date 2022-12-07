Кирик Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1962
Дата смерти07.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962
Отец: Кирик Иван Сергеевич
Мать: Евгения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1985
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1989
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1989
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Смерть
07.12.2022