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Кирик Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1962

Дата смерти

07.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962

Отец: Кирик Иван Сергеевич

Мать: Евгения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1985

Сын: Кирик Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1989

Сын: Кирик Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1989

Сын: Кирик Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Смерть
07.12.2022

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