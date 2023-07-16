Нестеренко Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нестеренко Нина Емельяновна
Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Нестеренко Василий Емельянович
Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Нестеренко Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нестеренко Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Нестеренко Виктор Емельянович
Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Смерть
Неизвестно