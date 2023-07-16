Нестеренко Емельян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестеренко Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Викулина Кресная Мамы (Нестеренко) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нестеренко Нина Емельяновна

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Нестеренко Василий Емельянович

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Нестеренко Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Неизвестно (Нестеренко) Валентина Емельяновна

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нестеренко Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Нестеренко Виктор Емельянович

Мать ребёнка: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Смерть
Неизвестно

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