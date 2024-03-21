Пучин Федор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Пучин Семен Акимов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пучина Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Федосья
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пучина Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пучин Тихон Федоров
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пучин Трофим Федоров
Мать ребёнка: Федосья
Смерть
Неизвестно