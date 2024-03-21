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Пучин Федор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пучин Семен Акимов

Мать: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пучина Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Федосья

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пучина Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пучин Тихон Федоров

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пучин Трофим Федоров

Мать ребёнка: Федосья

Смерть
Неизвестно

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