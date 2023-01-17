Колесова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Полякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Колесов Василий

Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Кузнецова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Колесов Василий

Старые Шалты, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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