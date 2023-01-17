Колесова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Полякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колесов Василий
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: Кузнецова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Колесов Василий
Старые Шалты, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно