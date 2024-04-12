Авлеев Шамиль Яхиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авлеев Шамиль Яхиевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.02.1953

Дата смерти

01.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: Авлеев Яхия Авлия Улы

Мать: Абызова Саида Салеховна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1976

Сын: Авлеев Руслан Шамильвич

Мать ребёнка: Ирина Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Зинаида Николаевна

Смерть
01.04.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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