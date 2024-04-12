Авлеев Шамиль Яхиевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1953
Дата смерти01.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Отец: Авлеев Яхия Авлия Улы
Мать: Абызова Саида Салеховна
Рождение ребёнка
04.06.1976
Мать ребёнка: Ирина Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Зинаида Николаевна
Смерть
01.04.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург