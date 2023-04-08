Смолин Модест Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Смолин Иван Лукьянович
Мать: Смолина Мария
Рождение ребёнка
26.02.1933
Сын: Смолин Вячеслав Модестович
Мать ребёнка: Смолина Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Смолин Анатолий Модестович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Модестовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Модестовна
Смерть
1967