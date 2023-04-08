Смолин Модест Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Модест Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Смолин Иван Лукьянович

Мать: Смолина Мария

Рождение ребёнка
26.02.1933

Сын: Смолин Вячеслав Модестович

Мать ребёнка: Смолина Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Смолин Анатолий Модестович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина Елизавета Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Модестовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Модестовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1967
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