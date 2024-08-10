Мартьянова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюлинов Иванов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай

Рождение ребёнка
29.11.1898

Дочь: Мартьянова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Мартьянов Николай

г. Москва
Смерть
Неизвестно

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