Мартьянова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюлинов Иванов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай
Рождение ребёнка
29.11.1898
Дочь: Мартьянова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Мартьянов Николай
г. Москва
Смерть
Неизвестно