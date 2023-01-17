Власов Федор
Место рожденияпочинок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Дата рождения1834
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Власов Сергей
Мать: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1854
Сын: Власов Григорий
Мать ребёнка: Власова Марфа
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1856
Сын: Власов Андрон
Мать ребёнка: Власова Марфа
Рождение ребёнка
1860
Сын: Власов Яков
Мать ребёнка: Власова Марфа
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Савва
Мать ребёнка: Власова Марфа
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1877
Сын: Власов Евтихий
Мать ребёнка: Власова Марфа
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
20.03.1881
Дочь: Бабинцева Малания
Мать ребёнка: Власова Марфа
д.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия
Смерть
До 1902