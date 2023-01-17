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Власов Федор

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Место рождения

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи

Дата рождения

1834

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Власов Сергей

Мать: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1854

Сын: Власов Григорий

Мать ребёнка: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1856

Сын: Власов Андрон

Мать ребёнка: Власова Марфа

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Власов Яков

Мать ребёнка: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Савва

Мать ребёнка: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1877

Сын: Власов Евтихий

Мать ребёнка: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
20.03.1881

Дочь: Бабинцева Малания

Мать ребёнка: Власова Марфа

д.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия
Смерть
До 1902
Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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