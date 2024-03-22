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Зотов Егор Евтеевич

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Место рождения

Гридино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

22.08.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Зотов Евтей Арсентьев

Мать: Зотова Варвара Егоровна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Смерть
22.08.1939
Халхин-Гол
ЗОТОВ Егор Евгеньевич (Ефимович) красноармеец, 127 мсп 57 мсд. 1916 г.р., д. Гридино, Егорьевского р-на, Московской обл. Призван Егорьевским РВК. Погиб в бою у р. Халхин-Гол 22 августа 1939 г. Похорон... Показать все
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