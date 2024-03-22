Зотов Егор Евтеевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти22.08.1939
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Зотов Евтей Арсентьев
Мать: Зотова Варвара Егоровна
Смерть
22.08.1939
Халхин-Гол
ЗОТОВ Егор Евгеньевич (Ефимович) красноармеец, 127 мсп 57 мсд. 1916 г.р., д. Гридино, Егорьевского р-на, Московской обл. Призван Егорьевским РВК. Погиб в бою у р. Халхин-Гол 22 августа 1939 г. Похорон... Показать все