Пузанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанова Домна (Доминикия)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанова Арина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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