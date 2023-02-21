Камалова Кашифа Фатыховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалова Кашифа Фатыховна

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Место рождения

Алькеевский район, с.Старые Челны

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фатых Закиров

Мать: Бибисара Закирова

Алькеевский район, с.Старые Челны
Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Зайнуллина Затия Назиповна

Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович

Алексеевский район, с.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Бари Назипович

Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович

Алексеевский район,с.Кзыл-Уракча
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Назип Каляметдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова Хадима Назиповна

Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович

Смерть
1991
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