Камалова Кашифа Фатыховна
Место рожденияАлькеевский район, с.Старые Челны
Дата рождения1910
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фатых Закиров
Мать: Бибисара Закирова
Алькеевский район, с.Старые Челны
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Зайнуллина Затия Назиповна
Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович
Алексеевский район, с.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович
Алексеевский район,с.Кзыл-Уракча
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсутдинова Хадима Назиповна
Отец ребёнка: Камалов Назип Каляметдинович
Смерть
1991