Бушланова Анисья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Анисья Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бушланов Ефим Тихонович

Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лавия Тихоновна

Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Минодора Тихоновна

Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Тихон Ермилович

Смерть
Неизвестно
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