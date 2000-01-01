Бушланова Анисья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лавия Тихоновна
Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Минодора Тихоновна
Отец ребёнка: Бушланов Тихон Ермилович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно