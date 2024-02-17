Беляев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Короткова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1985

Дочь: Куприянова Анна Александровна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ольга Николаевна

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