Румянцева (Соколова) Марина Юрьевна
женский, родилась 21.08.1988
ОтецСоколов Юрий25.09.1957 г.р.
МатьСоколова (Румянцева) Надежда Николаевна18.07.1961 г.р.
Супруги
Румянцев ЕвгенийНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Евгений
Рождение ребёнка
05.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан