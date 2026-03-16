Румянцева (Соколова) Марина Юрьевна 21.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Румянцева (Соколова) Марина Юрьевна

Автор
ПМ
Марков П.

женский, родилась 21.08.1988

Отец
Соколов Юрий25.09.1957 г.р.
Мать
Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна18.07.1961 г.р.
Супруги
Румянцев ЕвгенийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1988

Отец: Соколов Юрий

Мать: Соколова (Румянцева) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Евгений

Рождение ребёнка
05.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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